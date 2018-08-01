Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 12:11

Нападение с кислотой в Херсоне: Гандзюк перевезут в Киев

Нападение с кислотой в Херсоне: Гандзюк перевезут в Киев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавшая, по словам медиков, находится в стабильно тяжелом состоянии

Реклама
Реклама

Сотрудницу горсовета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный вчера облил кислотой, перевезут на лечение в Киев. Об этом сообщает Херсон Daily, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам медицины и образования в Херсоне Леонида Ремыгы.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев отметил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Площадь поражения остается такой же самой - 30%. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна", - отметил врач.

По его словам,  все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек.

Тема дня: Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Около 08:30 вчера, 31 июля, в Херсоне на улице 49-й Гвардейской дивизии неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными  ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии. Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело. СМИ и знакомые связывают нападение с социальной активностью женщины.

Отец пострадавшей якобы видел облившего ее кислотой злоумышленника пару дней назад, когда она была в Киеве.

 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нападение, кислота, Екатерина Гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Акция возле здания МВД в Киеве: требовали уволить Авакова
Общество Акция возле здания МВД в Киеве: требовали уволить Авакова
Полиция считает, что военного в Лозовой убили сослуживцы
Происшествия Полиция считает, что военного в Лозовой убили сослуживцы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 