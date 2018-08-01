Нападение с кислотой в Херсоне: Гандзюк перевезут в Киев

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Пострадавшая, по словам медиков, находится в стабильно тяжелом состоянии

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Сотрудницу горсовета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный вчера облил кислотой, перевезут на лечение в Киев. Об этом сообщает Херсон Daily, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам медицины и образования в Херсоне Леонида Ремыгы.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев отметил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Площадь поражения остается такой же самой - 30%. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна", - отметил врач.

По его словам, все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек.

Тема дня: Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Около 08:30 вчера, 31 июля, в Херсоне на улице 49-й Гвардейской дивизии неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии. Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело. СМИ и знакомые связывают нападение с социальной активностью женщины.

Отец пострадавшей якобы видел облившего ее кислотой злоумышленника пару дней назад, когда она была в Киеве.