Нападение с кислотой в Херсоне: пострадавшую выписали из больницы

Фото - Катерина ГандзюкFacebook

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По информации политолога Виктора Тарана, пострадавшую транспортируют в Киев

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И.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которую вчера облили серной кислотой, выписали из реанимации. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в Херсонской областной больнице, где находилась пострадавшая.

"Да, выписали", - ответил дежурный врач на вопрос о том, правда ли, что Гандзюк выписали из реанимации.

При этом он отказался отвечать на вопросы, по какой причине выписали пострадавшую, а также как именно она покинула больницу: сама или ее транспортировали.

Политолог Виктор Таран, знакомый Гандзюк, сообщил в своем Facebook, что ее "срочно на санитарном самолете перевозят в Киев". При этом он отметил, что врачи отказываются комментировать причину.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

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