Нападение в Одессе: Устименко госпитализирован

Виталий Устименко Фото: Facebook Виталия Устименко

commenthover

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в единый реестр досудебных расследований

дополнено

Реклама

Реклама

Журналист, активист Автомайдана Виталий Устименко, на которого сегодня в Одессе напади двое неизвестных с ножом, госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом в Facebook сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

По предварительному диагнозу медиков, Устименко получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рубленую рану левого виска, ушиб грудной клетки, колото-резаную рану левой ягодицы, уточнил Форостяк.

Телесные повреждения, по словам представителя полиции, Устименко получил во время нападения двух неизвестных.

На месте происшествия работают правоохранители.

Позже Форостяк сообщил, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) УК.

Сегодня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на ведущего Суспільного мовлення, лидера местного Автомайдана Виталия Устименко.

По словам Устименко, на него напали двое спортивной внешности, когда они с другом вышли из здания редакции Суспільного телебачення. Журналист рассказал, что его начали избивать, повалили на землю и после этого нанесли удар колющим предметом.

Устименко считает, что нападавшие хотели попасть ему в почку, но промахнулись и попали в бедро.