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03.09.2018, 07:45

Напряжение в зоне ООС нарастает: боевики недосчитались троих

Напряжение в зоне ООС нарастает: боевики недосчитались троих - Фото
В зоне боевых действия около села Крымское (скриншот из видеозаписи)

Российско-террористические войска увеличили число обстрелов во время "школьного" перемирия: у сил ООС четверо раненых бойцов, столько же травмированы

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2 сентября на линии разграничения огня в Донбассе ситуация "стала более напряженной, но была вполне контролируемой". Об этом рапортовали в штабе операции объединенных сил, уточнив санитарные потери войск Украины за прошлые 24 часа — четыре бойца ранены, еще четверо легко травмированы.

Эти военные "вовремя эвакуированы с позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимое лечение", добавили в штабе Сергея Наева.

Созданная Кремлем на востоке Украины гибридная армия 16 раз открывала огонь по позициям сил ООС. Запрещенное минскими договоренностям вооружение оккупанты и коллаборационисты вчера не применяли.

Провокации зафиксированы в привычных уже "горячих точках" на линии - в Крымском, Шумах, Пивденном, Каменке, Марьинке, Березовом, Павлополе, Гнутово, Лебединском, Водяном и Широкино.

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За прошлые сутки украинские войска ликвидировали трех оккупантов (или их пособников - не уточняется, - ред.). Шестерым боевикам повезло больше - они получили ранения.

"С начала суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского. Потерь среди военнослужащих нет", - резюмировали в штабе ООС.

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Теги: война в донбассе, потери, сводка оос
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