Народный депутат Шахов попал в ДТП

Сергей Шахов (фото - пресс-служба)

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В результате аварии пострадал один человек, отметили в полиции

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Народный депутат от Воли народа Сергей Шахов сегодня ночью попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом", - отметил Шахов.

По его словам, среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Обстоятельства ДТП пока неизвестны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался", - уточнил Шахов.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что авария произошла около 02:30 на автодороге Киев-Харьков, в селе Пышное Лубенского района .

По предварительной информации произошло столкновение внедорожника Тойота под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем Форд.

В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля Форд получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины и ведется следствие.

20 июля 2017 года по результатам обработки 100% протоколов на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе № 114 в Луганской области победил кандидат от партии Наш край Сергей Шахов.