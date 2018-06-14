Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 13:57

Народный депутат Шахов попал в ДТП

Народный депутат Шахов попал в ДТП - Фото
Сергей Шахов (фото - пресс-служба)

В результате аварии пострадал один человек, отметили в полиции

Реклама
Реклама

Народный депутат от Воли народа Сергей Шахов сегодня ночью попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом", - отметил Шахов.

По его словам, среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

 "Обстоятельства ДТП пока неизвестны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался", - уточнил Шахов.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что авария произошла около 02:30 на автодороге Киев-Харьков, в селе Пышное Лубенского района .

По предварительной информации произошло столкновение внедорожника Тойота под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем Форд.

В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля Форд получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины и ведется следствие.

20 июля 2017 года по результатам обработки 100% протоколов на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе № 114 в Луганской области победил кандидат от партии Наш край Сергей Шахов.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, сергей шахов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В ДТП на Львовщине пострадали четверо детей
Происшествия В ДТП на Львовщине пострадали четверо детей
ДТП с европротоколом
Авто ДТП с европротоколом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 