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03.08.2018, 15:56

Насилие в детском приюте: омбудсмен рассказала подробности

Насилие в детском приюте: омбудсмен рассказала подробности - Фото
Фото: Людмила Денисова/Facebook

По словам обмудсмена Людмилы Денисовой, соседи приюта вызывали полицию, но правоохранителей туда не впустили

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В детский приют в Рожище Волынской области вызывали полицию из-за криков детей еще в понедельник, 30 июля. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Полиция приехала, но дежурный по режиму не впустил правоохранителей. 

По словам детей, в этот день дежурный их бил и они звали на помощь.

Также Денисова отметила, что статут приюта не согласован с типовым положением о приюте для детей службы по делам детей. 

Вчера, 2 августа, у десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Директора приюта отстранили от выполнения обязанностей. 

Как стало известно, руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая. Ребенка до сих пор не нашли.

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Теги: полиция, избиение, детский приют, дежурный
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