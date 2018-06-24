Нацполиция задержала напавших на лагерь ромов во Львове

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Задержаны организатор и участники нападения на лагерь ромов во Львове, сообщила Нацполиция

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Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет пресс-служба МВД.

"Нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения", - рассказал Князев.

По словам Князева, правоохранители изъяли орудие преступления, в результате которого погиб 24-летний мужчина.

Открыто уголовное производство. Событие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Полицейские задержали семерых молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора. Нападавшим по 16-17 лет, все они - жители Львова. Организатору 20 лет.

Участникам погрома грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Расследование находится на контроле руководства Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные напали на лагерь ромов в Трускавецком районе на окраине Львова.