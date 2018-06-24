Нацполиция задержала напавших на лагерь ромов во Львове

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет пресс-служба МВД.
"Нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения", - рассказал Князев.
По словам Князева, правоохранители изъяли орудие преступления, в результате которого погиб 24-летний мужчина.
Открыто уголовное производство. Событие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц.
Полицейские задержали семерых молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора. Нападавшим по 16-17 лет, все они - жители Львова. Организатору 20 лет.
Участникам погрома грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Расследование находится на контроле руководства Министерства внутренних дел и Нацполиции.
Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные напали на лагерь ромов в Трускавецком районе на окраине Львова.