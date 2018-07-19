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19.07.2018, 11:58

Названа причина массового отравления в фаст-фуде Львова

Названа причина массового отравления в фаст-фуде Львова - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

До сих пор на больничных койках остаются 16 человек

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Причиной массового отравления посетителей львовского кафе быстрого питания Tomash Kebab стал сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"После получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, установлен диагноз "сальмонеллез", - сказано в сообщении.

По состоянию на 12:00 18 июля из 30 пострадавших, в числе которых был один ребенок, госпитализированными остаются 16 человек. 

В полиции открыли уголовное дело по факту массового отравления. 

13 июля первые пострадавшие обратились за помощью - девять человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоинфекцией. Вскоре к врачам стали обращаться и другие пострадавшие.

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Теги: отравление, Львов, кафе, госпитализация, массовое отравление, фаст-фуд, сальмонеллез, tomash kebab
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