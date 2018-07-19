Названа причина массового отравления в фаст-фуде Львова

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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До сих пор на больничных койках остаются 16 человек

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Причиной массового отравления посетителей львовского кафе быстрого питания Tomash Kebab стал сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"После получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, установлен диагноз "сальмонеллез", - сказано в сообщении.

По состоянию на 12:00 18 июля из 30 пострадавших, в числе которых был один ребенок, госпитализированными остаются 16 человек.

В полиции открыли уголовное дело по факту массового отравления.

13 июля первые пострадавшие обратились за помощью - девять человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоинфекцией. Вскоре к врачам стали обращаться и другие пострадавшие.