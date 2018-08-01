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01.08.2018, 16:04

Недалеко от линии разграничения в Донбассе произошло ДТП: фото

Недалеко от линии разграничения в Донбассе произошло ДТП: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии погиб один человек

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Сегодня в 07:35 в селе Райгородка Новоайдарского района Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие,  в результате которого водитель автомобиля погиб. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

Предварительно установлено, что водитель, 32-летний житель Райгородки, двигаясь на автомобиле ВАЗ 2108, не справившись с управлением, совершил столкновение с электроопорой.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Пассажир от оказания медицинской помощи отказался.

31 июля 2018 года в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в результате которого погибли мужчина и женщина, накануне решившие пожениться.

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Теги: дтп, райгородка, татьяна погукай
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