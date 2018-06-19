Неизвестные напали на пограничников, они применили оружие - ГПСУ

на границе Фото: dpsu.gov.ua

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20 неизвестных попытались блокировать движение пограничному наряду

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Во время преследования нарушителей границы в Сторожинецком районе Черновицкой области 20 неизвестных напали на пограничный наряд. Военные применили оружие, один правонарушитель ранен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там пояснили, что активные действия пограничников вызывают агрессивную реакцию со стороны представителей преступных группировок,

При этом правонарушители ведут себя вызывающе, имеют место факты злостного неповиновения законным требованиям правоохранителей, а также активные попытки подстрекательства местного населения к проведению акций протеста и блокирования пограничных нарядов, сообщили в ГПСУ.

Так, сегодня, около 16:00, во время охраны государственной границы в Сторожинецком районе Черновицкой области 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения.

В ГПСУ утверждают, что на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали.

"В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - сказано в сообщении.

Раненый доставлен в местную больницу.

С целью стабилизации обстановки на государственной границе проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий, сообщили в ГПСУ.