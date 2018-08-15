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15.08.2018, 18:25

Неизвестные не пускают в медуниверситет Богомольца и.о. ректора

Неизвестные не пускают в медуниверситет Богомольца и.о. ректора - Фото
Иллюстративное фото

В Минздраве также заявили, что охранники вуза избили сотрудницу министерства

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Сегодня утром неизвестные не пропустили в здание Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве исполняющего обязанности ректора Юрия Кучина, а охрана вуза избила сотрудницу департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве заявили, что вход в здание университета заблокировали неизвестные молодые люди "под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка". Они якобы не пускают никого на территорию вуза. Неизвестные находятся также внутри здания.

В министерстве также сообщили, что охранники университета "по указанию неизвестных лиц применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины". Чиновница прибыла в НМУ для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора.

На место событий вызвали полицию, потерпевшая написала заявление.

Минздрав назвал такие действия "недопустимыми", поскольку это может помешать своевременному завершению вступительной кампании в НМУ.

Там напомнили, что администрация НМУ уже не впервые блокирует работу университета и саботирует выполнение приказов министерства.

20 февраля 2018 года Минздрав отстранил на тот момент ректора НМУ Екатерину Амосову якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Тогда неизвестные также не пускали на рабочее место назначенного министерством и.о. ректора. Глава ГО Студдовіра Василий Гилюк был среди организаторов забастовочного комитета, который объявил о забастовке.

30 марта комиссия Минздрава единогласным решением признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

2 апреля Министерство здравоохранения приняло решение досрочно расторгнуть контракт с Амосовой. 16 апреля ее уволили с должности ректора. 26 апреля на сайте университета появилось решение суда об отмене приказа об увольнении и возвращении Амосовой на пост ректора. В суде информацию о существовании постановления о восстановлении в должности опровергли. Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной подделки постановления суда по делу Амосовой.

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Теги: НМУ, минздрав, ректор, вуз, университет
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