Неудачно сбежал к боевикам: разведка привела назад офицера ВСУ

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

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В 93-й бригаде, которая занимает позиции на фронте в Луганской области, рапортовали о задержании перебежчика с погонами старшего лейтенанта

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Разведчики захватили и вернули на свободную территорию Донбасса офицера ВСУ, который около года назад - 16 июня 2017 года - переметнулся на сторону российских оккупантов в Луганской области. Сообщение об этом размещено на странице бригады в Facebook от имени комбрига Владислава Клочкова.

"Длительную и сложную операцию" провели бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино".

Называется имя фигуранта - это некто Алексей Бидусенко. Также военные приводят скриншот из "прессы" оккупантов, где речь идет об этом перебежчике.

"Старший лейтенант Бидусенко с самого начала производил впечатление трусливого неуверенного человека. За это ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, которое не требует работы с секретными документами. Сам факт его бегства не вызвал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады", - пишет пресс-служба бригады.

Как отметили военные, уровень компетенции предателя "разочаровал руководство" оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, "но затем выбросили, как тряпку на помойку".

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"Но за измену всегда придется отвечать", - резюмировал комбриг.

Бидусенко передали правоохранительным органам.