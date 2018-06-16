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16.06.2018, 10:38

Ночные грозы обесточили 129 населенных пунктов

Ночные грозы обесточили 129 населенных пунктов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Проблемы с электричеством зафиксированы в пяти областях

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Вследствие непогоды в ночь 16 июня в Украине обесточено 129 населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, из-за чего прекратилась подача электричества в населенных пунктов в пяти областях.

В Полтавской области обесточено 57 населенных пунктов, в Сумской - 47, в Черкасской - 15, в Киевской - 8 и в Черниговской - два.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

16 июня на западе, севере и в центре Украины ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха составит +33 градуса.

В ночь на 15 июня в Киевскую телевышку во время грозы попала молния. Фотографу Александру Гусеву удалось заснять на видео этот момент.

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Теги: электричество, ГСЧС, гроза, непогода
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