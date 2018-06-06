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06.06.2018, 07:44

Новое извержение вулкана в Гватемале: возросло количество жертв

Новое извержение вулкана в Гватемале: возросло количество жертв - Фото
Фото: скриншот видео

По данным СМИ, около 200 человек пропали без вести

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В Гватемале в результате нового извержения вулкана Фуэго количество погибших возросло до 75 человек. Об этом сообщает Reuters.

"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое мощное извержение за последние 40 лет", - отмечается в сообщении.

Почти 200 человек пропали без вести.

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4 июня в Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, на тот момент жертвами стихии стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали.

 

 

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Теги: вулкан, гватемала
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