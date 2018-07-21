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21.07.2018, 15:58

Новое смертельное ДТП: в Ровно военный въехал в грузовик

Новое смертельное ДТП: в Ровно военный въехал в грузовик - Фото
Фото: Нацполиция

Водитель въехал в припаркованный грузовик и от полученных травм скончался на месте

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Сегодня ночью в Ровно машина Volkswagen въехала в припаркованный по правому краю грузовик DAF с прицепом. Об этом сообщает управление полиции.

47-летний водитель Volkswagen погиб на месте, 35-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Оба - военнослужащие, которые в момент аварии были не на службе. 

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил дорожнего движения. 

Вчера, 20 июля, в Киеве произошло три смертельных аварии. На 289-м километре трассы Киев-Одесса погибли пять человек, 12 госпитализированы. На трассе Киев-Чоп на въезде в Житомир маршрутка столкнулась с фурой, погибли десять человек. В Киеве столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибли три человека.

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Теги: дтп, авария, военный, ровно
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