Новое смертельное ДТП: в Ровно военный въехал в грузовик

Фото: Нацполиция

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Водитель въехал в припаркованный грузовик и от полученных травм скончался на месте

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Сегодня ночью в Ровно машина Volkswagen въехала в припаркованный по правому краю грузовик DAF с прицепом. Об этом сообщает управление полиции.

47-летний водитель Volkswagen погиб на месте, 35-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Оба - военнослужащие, которые в момент аварии были не на службе.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил дорожнего движения.

Вчера, 20 июля, в Киеве произошло три смертельных аварии. На 289-м километре трассы Киев-Одесса погибли пять человек, 12 госпитализированы. На трассе Киев-Чоп на въезде в Житомир маршрутка столкнулась с фурой, погибли десять человек. В Киеве столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибли три человека.