"Нужно согласовывать": боевики запретили ОБСЕ общаться с медиками

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, в Ровеньках от главврача больницы потребовали прекратить общение с наблюдателями

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Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посещать больницы и общаться с медиками без разрешения их главарей во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Когда наблюдатели беседовали с главврачом больницы в Ровеньках, "администрация" этого лечебного заведения распорядилась, чтобы главврач прекратил общение с командой СММ, и заявила, что все последующие визиты наблюдателей в больницу должны быть согласованы с вооруженными формированиями в Луганске", - отметили в пресс-службе.

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По информации источников LIGA.net, в Луганске учителям запретили предоставлять какую-либо информацию ОБСЕ без разрешения главаря боевиков Леонида Пасечника.