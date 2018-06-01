"Дите погибло, жалко": переговоры убивших девочку боевиков

Скриншот из видеозаписи

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По словам генпрокурора, у военной разведки есть перехват разговоров боевиков, в которых они обсуждают детали убийства 15-летней Дарьи Казимировой

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Обстрел поселка Железное под Торецком, от которого погибла 15-летняя девушка Дарья Казимирова, совершили боевики террористической организации ДНР. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам генпрокурора, у военной разведки есть перехват разговоров боевиков, в которых они это обсуждают.

"Это вина террористов из группировки ДНР, которые, к сожалению, в очередной раз убили мирную гражданку, очень красивую и привлекательную молодую девочку, за которой плакала вся Украина ... Я, честно говоря, не нахожу слов и не понимаю - почему наши международные партнеры в таких случаях не делают громких на весь мир заявлений?", - отметил Луценко.

По его данным, обстрел, вероятно, был осуществлен минометной батареей 3 мсб (на вооружении находится 120-мм минометы типа ПМ-38) с огневой позиции (координаты: Х = 5356648; Y = 7420550), которая расположена на расстоянии 4,3 км от места взрыва.

По данным радиоперехвата от 28 мая подтверждается информация об усилении 3 омсбр подразделениями полка специального назначения "главы ДНР" и военнослужащими ВС РФ, которые также могли осуществлять провокационные обстрелы со стороны Горловки.

По словам Луценко, радиоэлектронной разведкой перехвачен доклад наблюдательного поста от отдельного стрелкового батальона (район обороны н.п. Широкая Балка - Бетманово / бывший Красный Партизан /, КСП - н.п. Озеряновка) 3 омсбр об обстреле 28 мая с.г. около 12:04 района севернее поселка шахты им. Гагарина (Глубокая) и передвижения в 13:20 автомобиля скорой помощи в районе северо-западнее СП (расчетно н.п. Железное - Торецкое).

"Вероятно, после получения информации о гибели несовершеннолетней девушки, в зоне ответственности 3 омсбр работал командир 1 АК, который совершал объезд подразделений вблизи линии соприкосновения. Вероятная цель его работы - координация действий командования соединений и частей 1 АК с оккупационной администрацией Горловки по уничтожению доказательств, которые могут быть использованы для подтверждения обстрелов со стороны российских оккупационных войск, в т.ч. представителями СММ ОБСЕ", - резюмировал генпрокурор.

Внимание! В радиоперехвате разговоров боевиков присутствует ненормативная лесика.

28 мая сообщалось, что в поселке Железный вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибла 15-летняя девушка.