ОБСЕ назвала причину, почему обе стороны не отводят вооружение

Александр Хуг (фото - osce.org)

commenthover

Стороны не отводят вооружение, так как боятся, что противник воспримет это как слабость, отметил первый заместитель главы СММ ОБСЕ

Реклама

Реклама

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

В воскресенье, 29 июля, было зафиксировано 400 нарушений режима прекращения огня. На минувшей неделе были выявлены 57 единиц оружия, которые размещены с нарушением линии разведения.

Хуг отметил, что стороны не отводят вооружение, так как боятся, что противник воспримет это как слабость.

Отвечая на вопросы журналистов, Хуг сообщил, что с начала года до конца июля 161 мирных жителей Донбасса пострадали: 29 погибли и 132 получили ранения.

8 июля 2018 года Хуг заявил, что одна из причин нарушения "хлебного перемирия" в Донбассе – это отсутствие доверия между сторонами конфликта.