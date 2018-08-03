ОБСЕ назвала причину, почему обе стороны не отводят вооружение

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
В воскресенье, 29 июля, было зафиксировано 400 нарушений режима прекращения огня. На минувшей неделе были выявлены 57 единиц оружия, которые размещены с нарушением линии разведения.
Хуг отметил, что стороны не отводят вооружение, так как боятся, что противник воспримет это как слабость.
Отвечая на вопросы журналистов, Хуг сообщил, что с начала года до конца июля 161 мирных жителей Донбасса пострадали: 29 погибли и 132 получили ранения.
8 июля 2018 года Хуг заявил, что одна из причин нарушения "хлебного перемирия" в Донбассе – это отсутствие доверия между сторонами конфликта.