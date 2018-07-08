Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.07.2018, 08:29

ОБСЕ назвала причины насилия во время "хлебного перемирия"

ОБСЕ назвала причины насилия во время "хлебного перемирия" - Фото
Александр Хуг (фото - osce.org)

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг прокомментировал факты нарушения режима тишины боевиками в Донбассе

Реклама
Реклама

Одна из причин нарушения "хлебного перемирия" в Донбассе – это отсутствие доверия между сторонами конфликта. Об заявил в интервью Громадському радио первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Одна из причин,  почему происходят эти события, - отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие", - отметил Хуг.

По его словам, первопричинами насилия являются близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

"Люди, с которыми мы общаемся с обеих сторон линии соприкосновения, говорят нам о том, что они не понимают, почему до сих пор идет этот конфликт. Люди говорят, что это не их конфликт", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что миссия ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения режима хлебного перемирия, которое вступило в силу 1 июля. "Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений упало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел", - сказал Хуг.

В Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля 2018 года.

3 июля 2018 года Хуг заявил, что патрули специальной мониторинговой миссии ОБСЕ могут посещать неподконтрольный участок украинско-российской границы с Российской Федерацией, но с определенными ограничениями.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: хлебное перемирие, обсе, александр хуг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия спровоцировала конфликт в Донбассе - Волкер
Политика Россия спровоцировала конфликт в Донбассе - Волкер
Ехал в автобусе: под Мариуполем на блокпосту задержали боевика
Происшествия Ехал в автобусе: под Мариуполем на блокпосту задержали боевика
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 