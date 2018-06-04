Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 07:03

ОБСЕ не смогла попасть на Донецкую фильтровальную станцию

ОБСЕ не смогла попасть на Донецкую фильтровальную станцию - Фото
Наблюдатели ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (фото - flickr СММ ОБСЕ)

По данным ОБСЕ, на одной из дорог Донецкой фильтровальной станции находятся мины

Реклама
Реклама

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли обеспечить доступ сотрудников КП Компания Вода Донбасса к Донецкой фильтровальной станции из-за наличия мин в этом районе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП Компания Вода Донбасса к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации о наличии мин.

"Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытие автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины", - уточнили в пресс-службе.

Члены патруля миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. "Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

15 мая наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: донецкая фильтровальная станция, обсе, мины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Незаконно держали в тюрьме: в ОРЛО боевики освободили заложника
Происшествия Незаконно держали в тюрьме: в ОРЛО боевики освободили заложника
Посол Франции посетила Луганскую область - фото
Политика Посол Франции посетила Луганскую область - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 