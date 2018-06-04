ОБСЕ не смогла попасть на Донецкую фильтровальную станцию

Наблюдатели ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (фото - flickr СММ ОБСЕ)

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По данным ОБСЕ, на одной из дорог Донецкой фильтровальной станции находятся мины

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли обеспечить доступ сотрудников КП Компания Вода Донбасса к Донецкой фильтровальной станции из-за наличия мин в этом районе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП Компания Вода Донбасса к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации о наличии мин.

"Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытие автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины", - уточнили в пресс-службе.

Члены патруля миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. "Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

15 мая наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.