ОБСЕ потеряла беспилотник в серой зоне Донбасса

Фото: LIGA.net

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По данным ОБСЕ, беспилотник миссии пропал пять дней назад

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13 июля члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с одним из беспилотных летательных аппаратов СММ среднего радиуса действия в серой зоне Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Со своей позиции вблизи Нелеповки (подконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка, - ред.), члены команды СММ запускали БПЛА среднего радиуса действия.

По данным ОБСЕ, через 27 минут управления полетом, в течение которых не произошло ни одного инцидента, наблюдатели внезапно потеряли связь с БПЛА, когда тот пролетал на высоте около 150 м приблизительно в 3,7 км к северо-западу от временно оккупированной Широкой Балки. По состоянию на 18 июля БПЛА не найден.

15 июня 2018 года в Донбассе террористы из ракетно-зенитного комплекса обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ.