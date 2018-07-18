ОБСЕ прокомментировала слив ФСБ досье наблюдателей

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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В миссии подчеркнули, что постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных ФСБ

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Специальная мониторинговая миссия обеспокоена ситуацией, связанной с возможной утечкой ФСБ данных досье наблюдателей. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в пресс-службе миссии, комментируя инцидент.

"СММ ОБСЕ - это наблюдательная миссия. Все соответствующие факты, которые мы устанавливаем, доступны широкой аудитории на официальном сайте ОБСЕ. Мы не можем предоставлять комментарии относительно документов, которые мы не видели. Однако мы очень обеспокоены любым возможным нарушением нашей безопасности", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ подчеркнули, что серьезно относятся к этому вопросу. "Нам понадобится дополнительная информация, чтобы должным образом рассмотреть этот вопрос и принять необходимые меры", - добавили в пресс-службе.

Источники LIGA.net уточнили, что ФСБ получила доступ к внутренним отчетам миссии, переписке заместителя главы миссии Александра Хуга. Результаты внутреннего расследования должны появиться в течение ближайших дней.

17 июля 2018 года сообщалось, что ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ, которые находятся в Донбассе.