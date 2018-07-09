Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 10:34

ОБСЕ сообщила, где в жилых домах Донбасса боевики спрятали танки

ОБСЕ сообщила, где в жилых домах Донбасса боевики спрятали танки - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, в местах хранения вооружения террористов отсутствуют 12 танков

Реклама
Реклама

Боевики спрятали танки в жилых домах нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал два неподвижных танка (Т-64) в жилом районе Верхнешироковского (бывший Октябрь, - ред.), что в 85 километрах к югу от Донецка.

"Причем один из них находился в однм метре от ближайшего гражданского дома", - подчеркнули в пресс-службе.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия также обнаружил один танк (Т-72) в жилом районе, расположенном в юго-восточной части населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерново, - ред.) в 23 километрах к северо-востоку от Мариуполя.

Миссия еще раз посетила постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 12 танков (шесть Т-64 и шесть Т-72).

Наблюдатели ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: обсе, танки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кувырком через отбойник на встречную: видео ДТП под Киевом
Происшествия Кувырком через отбойник на встречную: видео ДТП под Киевом
В Луганске пропала мобильная связь Vodafone - источники
Происшествия В Луганске пропала мобильная связь Vodafone - источники
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 