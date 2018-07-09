ОБСЕ сообщила, где в жилых домах Донбасса боевики спрятали танки

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, в местах хранения вооружения террористов отсутствуют 12 танков

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Боевики спрятали танки в жилых домах нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал два неподвижных танка (Т-64) в жилом районе Верхнешироковского (бывший Октябрь, - ред.), что в 85 километрах к югу от Донецка.

"Причем один из них находился в однм метре от ближайшего гражданского дома", - подчеркнули в пресс-службе.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия также обнаружил один танк (Т-72) в жилом районе, расположенном в юго-восточной части населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерново, - ред.) в 23 километрах к северо-востоку от Мариуполя.

Миссия еще раз посетила постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 12 танков (шесть Т-64 и шесть Т-72).

Наблюдатели ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.