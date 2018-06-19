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19.06.2018, 08:35

ОБСЕ сообщила, какое оружие используют боевики в Донбассе

ОБСЕ сообщила, какое оружие используют боевики в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что террористы пытались спрятать противотанковую управляемую ракету Корнет в траве во временно оккупированном Петровском

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как боевики переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Примерно в двух километрах к северу от Петровского наблюдатели видели четырех мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 Корнет, 152 мм, - ред.), которую он бросил в высокую траву, когда он узнал о присутствии патруля СММ", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения команда СММ видела 10 танков террористов неустановленного типа вблизи временно оккупированного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса неподалеку от Новоамвросиевского.

12 июня 2018 года ОБСЕ зафиксировала 126 танков во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: Корнет, боевики, обсе, ракета
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