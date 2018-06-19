ОБСЕ сообщила, какое оружие используют боевики в Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как боевики переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
"Примерно в двух километрах к северу от Петровского наблюдатели видели четырех мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 Корнет, 152 мм, - ред.), которую он бросил в высокую траву, когда он узнал о присутствии патруля СММ", - отметили в пресс-службе.
По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения команда СММ видела 10 танков террористов неустановленного типа вблизи временно оккупированного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса неподалеку от Новоамвросиевского.
12 июня 2018 года ОБСЕ зафиксировала 126 танков во временно оккупированном Донбассе.