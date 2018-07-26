ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе

Фото: LIGA.net

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По данным ОБСЕ, около 100 пророссийских наемников находились недалеко от военного полигона

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал около 60 танков боевиков недалеко во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

На основе данных воздушного наблюдения были обнаружены предположительно 21 буксируемую гаубицу (неустановленного типа) и 17 танков (неустановленного типа) недалеко от Бугаевки, что в 37 километрах к юго-западу от Луганска.

По данным ОБСМЕ, восемь предположительно самоходных гаубиц и шесть танков террористов находились вблизи Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска, - ред.), семь танков рядом с Мануйловкой (65 км к востоку от Донецка).

"24 июля члены патруля миссии видели семь танков (Т-72) на огневых позициях, а также не менее 100 вооруженных лиц в одежде военного типа. По оценке, некоторые из них принимали участие в учениях на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка, - ред.)", - уточнили в пресс-службе.

Наблюдатели ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.