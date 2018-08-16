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16.08.2018, 10:06

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили танки и Грады

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили танки и Грады - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, террористы спрятали реактивные системы залпового огня БМ-21 Град недалеко от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, семь  РСЗО (БМ-21) боевики разместили к югу от Садового (57 км к юго-западу от Луганска, - ред.) и четыре самоходные гаубицы (2С1) к юго-востоку от Тернового (57 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (2A65 Мста-Б, 152 мм) на территории одного объекта и один танк (Т-64) на территории другого объекта, оба объекта расположены к востоку от Хрустального; одну противотанковую пушку (МТ-12, Рапира, 100 мм) недалеко от Ровеньков (54 км к югу от Луганска), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), три зенитных ракетных комплекса (9К35 Стрела-10) и 11 танков (Т-64) к югу от Садового.

В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что 16 танков боевиков находилось в Мануйловке (65 км к востоку от Донецка) и 34 танка к юго-востоку от Тернового.

"Наблюдатели зафиксировали, как к юго-западу от Нагорного (44 км к югу от Луганска) на прицепах-платформах перевозили два танка Т-64", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 16 августа российские оккупанты впервые за несколько месяцев применили на фронте в Донбассе реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. 

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Теги: боевики, война в донбассе, обсе, танки, грады
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