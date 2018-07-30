Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 10:42

ОБСЕ сообщила новые детали о путинском "гумконвое" в Луганске

ОБСЕ сообщила новые детали о путинском "гумконвое" в Луганске - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели видели 17 белых тентованных грузовиков

Реклама
Реклама

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как во временно оккупированный Луганск прибыл так называемый гумконвой страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - отметили  в пресс-службе.

Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи.

Наблюдатели зафиксировали, как боевик снимал видеоинтервью с участием другого террориста и невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".

По данным ОБСЕ, наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах, - ред.) направлялись на юго-восток через Самсоновку (31 км к юго-востоку от Луганска, - ред.) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.

8 мая 2018 года автомобили 76-го так называемого гумконвоя от страны-агрессора России незаконно пересекли госграницу Украины и въехали во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. 

Читайте также: В Луганске раздавали просроченные "гуманитарные" презервативы

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Луганск, обсе, гумконвой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Стрелять из всего, что есть: ВСУ усилят противовоздушный щит
Политика Стрелять из всего, что есть: ВСУ усилят противовоздушный щит
В Донбассе взорвали 50 привезенных из РФ антигуманных мин - видео
Происшествия В Донбассе взорвали 50 привезенных из РФ антигуманных мин - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 