ОБСЕ сообщила новые детали о путинском "гумконвое" в Луганске

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, наблюдатели видели 17 белых тентованных грузовиков

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как во временно оккупированный Луганск прибыл так называемый гумконвой страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи.

Наблюдатели зафиксировали, как боевик снимал видеоинтервью с участием другого террориста и невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".

По данным ОБСЕ, наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах, - ред.) направлялись на юго-восток через Самсоновку (31 км к юго-востоку от Луганска, - ред.) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.

8 мая 2018 года автомобили 76-го так называемого гумконвоя от страны-агрессора России незаконно пересекли госграницу Украины и въехали во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.