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07.09.2018, 08:47

ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков у границы с РФ: детали

ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков у границы с РФ: детали - Фото
Фото: LIGA.net

По данным ОБСЕ, колонна 10 грузовиков незаконно пересекла неподконтрольный участок украинско-российской границы

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"4 сентября, в 00:01, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (КамАЗ, - ред.) и четыре автомобиля сопровождения: один автомобиль сопровождения впереди колонны, а три стояли припаркованные в конце колонны", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, все они стояли в колонну по одному, обращенные к северу, на грунтовой дороге к северо-востоку от н. п. Манич, что в 76 километрах к востоку от временно оккупированного Донецка.

"Примерно 10–15 человек прохаживались между стоящими автомобилями. Ориентировочно через 30 минут, в 00:30, все грузовики начали двигаться в направлении международной границы между Украиной и Российской Федерацией по грунтовой дороге, ведущей через границу, тогда как четыре автомобиля сопровождения остались в Украине и последовали в северном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

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Теги: обсе, колонна грузовиков
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