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13.08.2018, 06:21

ОБСЕ зафиксировала новейшие комплексы РФ радиоэлектронной борьбы

ОБСЕ зафиксировала новейшие комплексы РФ радиоэлектронной борьбы - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОРДЛО беспилотник ОБСЕ обнаружил четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал во временно оккупированном Донбассе новейшие средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства. Об этом сообщает украинская сторона совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня, передает штаб операции объединенных сил в Facebook.

"Было обнаружено сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В Леер-3, 1Л269 Красуха-2, РБ-109А Былина и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам Репеллент-1 . Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а РБ-109А Былина - должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ОБСЕ, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения боевиков на основе данных воздушного наблюдения был обнаружен 21 танк (неустановленного типа), 26 единиц буксируемой артиллерии, одна реактивная система залпового огня, четыре зенитных ракетных комплекса возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).

В СЦКК подчеркнули, что наблюдатели ОБСЕ также регистрируют факты, что боевики все чаще отказывают им в доступе на временно оккупированные территории и объекты, например, 9 августа зафиксировано шесть таких недопусков.

Беспилотник  ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков боевиков, которые ночью въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

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Теги: война в донбассе, обсе, сцкк
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