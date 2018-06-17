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17.06.2018, 14:20

ОБСЕ зафиксировала последствия обстрелов в жилых домах Донбасса

ОБСЕ зафиксировала последствия обстрелов в жилых домах Донбасса - Фото
Фото: Facebook Павла Жебривского

Сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали в жилых домах на неподконтрольных территориях отверстия от обстрелов

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Сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали в жилых районах н.п. Пикузы, Докучаевск, Голубовское и Голубовка, а также возле Богдановкив повреждения в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете миссии на официальном сайте.

В Пикузах, неподконтрольных украинской стороне, зафиксировали воронку, которая возникла в результате разрыва снаряда СПГ-9 (73 мм), выпущенного с западно-юго-западного направления.

Повреждения от такого же снаряда были замечены в стене заброшенного здания сельсовета Пикуз, а кровля здания была разрушена в результате попадания минометной мины 82 мм.

В Докучаевске в квартире пятиэтажного жилого дома зафиксировали дырки от пуль в окне, выходящем на запад. Они возникли в результате попадания боеприпасов (7,62 мм), выпущенных из вооружения неустановленного типа с западного направления, считают эксперты ОБСЕ.

В Голубовке, неподконтрольной украинской стороне, крыша и стена жилого одноэтажного дома разрушены в результате попадания артснаряда неустановленного типа, выпущенного с западного направления.

Миссия сообщает, что повреждения были вызваны обстрелом, который произошел вечером 14 июня.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали воронки в поле к югу от автодороги, ведущей из н.п. Новогнатовка до н.п. Богдановка, а также к юго-западу от блокпоста ВСУ, расположенного на западном въезде в Богдановку.

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Теги: война, Донбасс, обсе
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