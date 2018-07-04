Обыски в мечети Донецка: ОБСЕ сообщила подробности

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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В ОБСЕ подтвердили факт обысков боевиками мечети в Донецке

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности об обысках в мусульманском центре временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"СММ уточняла сообщения СМИ об обыске, проведенном вооруженными формированиями в мусульманском культурном центре, расположенном на ул. Берестовской, 2, в Калининском районе. На дверях центра наблюдатели обнаружили печати с надписями "опечатано 21 июля следственным отделом "министерства государственной безопасности" на русском языке", - отметили в пресс-службе.

28 июля 2018 года сообщалось, что боевики провели обыски в мусульманском центре Донецка, забрала на допрос имама и прихожан мечети.