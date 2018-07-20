Одесский медуниверситет силой захватили неизвестные

Фото: instagram.com/onmeduofficial

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Требований пока что не выдвинули, однако впустили в здание полицейских

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Здание Одесского национального медицинского университета силой захватили неизвестные. В пресс-службе университета в Instagram сообщили, что захват ректората ОНМедУ контролирует внефракционный народный депутат Сергей Мельничук.

Информацию о захвате учебного заведения подтвердил в Facebook и нардеп Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас группа боевиков под руководством нардепа-тушки Сергея Мельничука захватывает Одесский национальный медицинский университет. Считаю действия Мельничука рейдерством и требую немедленного вмешательства правоохранительных органов и лично генерального прокурора Юрия Луценко в ситуацию, которая сейчас происходит в Одессе. Все кадровые вопросы в Одесском национальном медуниверситете должны решаться исключительно законным цивилизованным способом – как споры в суде, а не с помощью вооруженных титушек Мельничука!" – написал нардеп.

Сейчас в университете идет борьба за пост ректора. Уволенный Минздравом с должности ректора университета Валерий Запорожан тоже прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook: "Произошел силовой захват ректората! Народный депутат Сергей Мельничук, со своим бойцами, руководит событиями. Ломают двери, и запугивают сотрудников. Полиция бездействует, были предупреждены о захвате, и не спешат на вызов".

На данный момент замначальника районного отдела полиции в сопровождении нескольких правоохранителей уже прибыли на место. Неизвестные, захватившие ректорат, впустили правоохранителей в приемную.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что в местное отделение полиции действительно поступил сигнал о нарушении порядка в здании ОНМедУ. "Предположительно сотрудники некой охранной фирмы препятствовали входу в учебное заведение. Полицейские провели профилактическую работу с нарушителями. Возможно, имело место выяснение отношений между ректорами. Информация о происшествии выясняется", - уточнили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

17 июля Минздрав досрочно расторг контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном из-за того, что он безосновательно не допустил комиссию министерства к проведению проверки в вузе.