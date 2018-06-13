Одесский суд отпустил из СИЗО двух предполагаемых киллеров

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция считает, что подозреваемые - участники опаснейшей банды и могут быть причастны и к другим резонансным убийствам и покушениям

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Двух жителей непризнанного Приднестровья, которых подозревают в совершении ряда заказных убийств на территории Одесской области, выпустили вчера из следственного изолятора. Об этом сообщает Dumskaya.net.

Решение изменить им меру пресечения на круглосуточный домашний арест с электронными браслетами принял судья Приморского райсуда Одессы Вадим Коваленко. Он счел, что оснований для содержания под стражей нет. Приднестровцев задержали с оружием в руках 15 февраля 2018 года.

Речь идет о неоднократно судимом за кражи 31-летнем Виталии П., гражданине Молдовы, и 32-летнем гражданине Украины Александре П. Оба проживают в Тирасполе.

По данным следствия, 12 февраля 2018 года Виталий П., Александр П. и еще один гражданин Молдовы С. пытались убить 32-летнего предпринимателя из Рени. Они обстреляли из автоматов его BMW X5, которая ехала между селами Котловина и Нагорное Ренийского района. Было выпущено 15 пуль, но киллеры не попали: внедорожник двигался с высокой скоростью. После неудачного покушения преступники скрылись с места преступления на машине Volkswagen Touareg.

На следующий день автомобиль с двумя неудачливыми киллерами был задержан сотрудниками уголовного розыска в Затоке - они пытались залечь на дно в арендованном номере гостиницы. Третьего бандита задержали на пропускном пункте «Кучурган» - он пытался уйти в непризнанную Приднестровскую Республику. У задержанных было изъято оружие - автоматы Калашникова.

Им объявили о подозрении по ст. 15 и 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство. Всех троих отправили в СИЗО.

11 июня судья Вадим Коваленко избрал для задержанных с оружием киллеров крайне мягкую меру пресечения - домашний арест. На арендованных ими квартирах. Оба стрелка постоянно проживают на территории ПМР и задержаны с оружием в руках, апоэтому даже под домашним арестом они вполне могут оказать давление на свидетелей.

По мнению полиции, оба отпущенных под домашний арест киллера могут быть причастны и к другим резонансным убийствам и покушениям.