Один из главарей террористов "ЛНР" бежал из Луганска - СМИ

Сергей Козлов / Фото: Facebook

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Перед отъездом Козлов призвал остающихся сохранять спокойствие

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Так называемый "председатель совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко уезжает из оккупированного Луганска. Об этом он написал в Facebook.

"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал Козлов.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

1 сентября сообщалось, что ближайшее окружение Захарченко пытается бежать с территории ОРДО - боевики, чтобы скрыться, переодеваются в гражданское. Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность.