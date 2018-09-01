Один из главарей террористов "ЛНР" бежал из Луганска - СМИ

Так называемый "председатель совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко уезжает из оккупированного Луганска. Об этом он написал в Facebook.
"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал Козлов.
31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.
1 сентября сообщалось, что ближайшее окружение Захарченко пытается бежать с территории ОРДО - боевики, чтобы скрыться, переодеваются в гражданское. Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность.