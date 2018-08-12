Один из пострадавших в Венгрии украинцев в коме - посольство

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным посольства, восемь граждан Украины получили тяжелые травмы в ДТП в Венгрии, пять - легкие

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В аварии с автобусом в Венгрии пострадали 13 украинцев, один из них находится в коме. Об этом посольство Украины в Венгрии сообщает на официальном сайте.

Авария произошла вчера, 11 августа, в области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

"Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами”, - заверили в посольстве.

Восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, пять – легкие. Посольство уточняет, что семерым пострадавшим разрешили покинуть больницы. Один из украинцев пребывает в коме, угроза смерти по-прежнему есть.