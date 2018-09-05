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05.09.2018, 12:32

Ограбление в Ровно: у мужчины забрали $70 тыс - фото

Ограбление в Ровно: у мужчины забрали $70 тыс - фото - Фото
Фото: rv.npu.gov.ua

Полиция разыскивает злоумышленников

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В Ровно, 4 сентября, в 17:30 на улице Набережная во дворе дома трое вооруженных мужчин в масках, угрожая пистолетом, отобрали у жителя Ровно $70 тыс. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Для задержания злоумышленников, которые передвигались на автомобиле Audi серого цвета, был ориентирован личный состав полиции Ровенской области. Аналитики ситуационного отдела обрабатывают полученную информацию и передают оперативным подразделениям для задержания злоумышленников", - сказали в пресс-службе.

Предварительно известно, что пострадавший 50-летний житель вместе с 27-летним сыном на собственном автомобиле остановились во дворе дома, когда их заблокировало авто неизвестных.

Начато досудебное расследование по предварительной квалификациии части 4 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой).

12 августа в Киеве трое неизвестных застрелили охранника ломбарда, вынесли оттуда ювелирные изделия и сбежали.

 

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Теги: ограбление, ровно
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