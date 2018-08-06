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06.08.2018, 06:21

Ограбление ювелирного магазина в Донце: задержаны подозреваемые

Ограбление ювелирного магазина в Донце: задержаны подозреваемые - Фото
Фото: Нацполиция

Задержаны вероятные участники ограбления, в результате которого из магазина вынесли 17 тысяч гривень и ювелирные изделия

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Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в селе Донец. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Харьковской области. 

Ограбление произошло 25 июля днем, около 16:30. Трое неизвестных ворвались в магазин, вероятно, с оружием и, угрожая, забрали около 17 тысяч гривень и ювелирные изделия. 

Двоих подозреваемых задержали в Одесской области. Один - 25-летний житель Донца, второй - 30-летний гражданин Грузии. 

Задержанные признали свою вину и признались, что детально продумали и подготовили нападение. Имущество потом разделили между собой. Их подозревают в разбое (ч.4 ст.187 УК). 

14 мая вечером в Херсоне неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. В связи с этим в пяти областях Украины был введен оперативный план Сирена. 

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Теги: задержание, харьковская область, ограбление, ювелирный магазин
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