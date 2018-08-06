Ограбление ювелирного магазина в Донце: задержаны подозреваемые

Фото: Нацполиция

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Задержаны вероятные участники ограбления, в результате которого из магазина вынесли 17 тысяч гривень и ювелирные изделия

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Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в селе Донец. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

Ограбление произошло 25 июля днем, около 16:30. Трое неизвестных ворвались в магазин, вероятно, с оружием и, угрожая, забрали около 17 тысяч гривень и ювелирные изделия.

Двоих подозреваемых задержали в Одесской области. Один - 25-летний житель Донца, второй - 30-летний гражданин Грузии.

Задержанные признали свою вину и признались, что детально продумали и подготовили нападение. Имущество потом разделили между собой. Их подозревают в разбое (ч.4 ст.187 УК).

14 мая вечером в Херсоне неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. В связи с этим в пяти областях Украины был введен оперативный план Сирена.