Оккупанты били Градом из Дебальцево: уточнение штаба по обстрелу

Скриншот из видеозаписи

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С полуночи сегодня на востоке Украины отмечено уже шесть огневых провокаций

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Вчера, 16 августа, в районе Светлодарска гибридная российская армия ударила из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град калибра 122 мм вскоре после полуночи, выпустив треть пакета снарядов. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

По данным военных из тактической группировке "Север" ВСУ, обстрел из РСЗО начался около 01:00 ночи из оккупированного Дебальцево. По позициям сил ООС выпустили 13 реактивных снарядов. Речь идет не о новом обстреле из РСЗО, как пишут некоторые СМИ, а о вчерашнем.

Последний раз оккупанты применяли реактивные системы 20 мая: тогда в район Авдеевки прилетели 20 снарядов.

Здесь же боевики вели огонь и из минометов калибра 120 мм.

Луганское, Новгородское, Крымское и Пивденное обстреляли из минометов 82 мм.

"Наибольшая активность оккупантов остается у населенного пункта Крымское: враг пять раз открывал огонь, применив БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, огонь противника из пулеметов был отмечен по нашим позициям в районе Новозвановки. 17 августа с применением тяжелых пулеметов противник обстрелял позиции у Новозвановки и Новолуганского", - уточнили в штабе.

Всего за 16 августа в зоне ООС оккупационная российская армия 30 раз открывала огонь, в том числе пять раз из запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Помимо перечисленных выше точек, обстрелы боевиками зафиксированы в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

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"Потерь среди личного состава объединенных сил нет. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - подчеркнули в штабе.