Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 07:23

Оккупанты били Градом из Дебальцево: уточнение штаба по обстрелу

Оккупанты били Градом из Дебальцево: уточнение штаба по обстрелу - Фото
Скриншот из видеозаписи

С полуночи сегодня на востоке Украины отмечено уже шесть огневых провокаций

дополнено
Реклама
Реклама

Вчера, 16 августа, в районе Светлодарска гибридная российская армия ударила из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град калибра 122 мм вскоре после полуночи, выпустив треть пакета снарядов. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

По данным военных из тактической группировке "Север" ВСУ, обстрел из РСЗО начался около 01:00 ночи из оккупированного Дебальцево. По позициям сил ООС выпустили 13 реактивных снарядов. Речь идет не о новом обстреле из РСЗО, как пишут некоторые СМИ, а о вчерашнем.

Последний раз оккупанты применяли реактивные системы 20 мая: тогда в район Авдеевки прилетели 20 снарядов.

Здесь же боевики вели огонь и из минометов калибра 120 мм.

Луганское, Новгородское, Крымское и Пивденное обстреляли из минометов 82 мм.

"Наибольшая активность оккупантов остается у населенного пункта Крымское: враг пять раз открывал огонь, применив БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, огонь противника из пулеметов был отмечен по нашим позициям в районе Новозвановки. 17 августа с применением тяжелых пулеметов противник обстрелял позиции у Новозвановки и Новолуганского", - уточнили в штабе.

Всего за 16 августа в зоне ООС оккупационная российская армия 30 раз открывала огонь, в том числе пять раз из запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Помимо перечисленных выше точек, обстрелы боевиками зафиксированы в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

Читайте также: Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - подчеркнули в штабе.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, РСЗО, Светлодарская дуга, сводка оос, град
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Под Одессой установят памятник-башню Донецкого аэропорта: фото
Происшествия Под Одессой установят памятник-башню Донецкого аэропорта: фото
"Подозрительно": в Австрии отреагировали на приезд Путина
Мир "Подозрительно": в Австрии отреагировали на приезд Путина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 