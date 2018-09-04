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04.09.2018, 17:34

Оккупанты дали крымскому татарину 12 суток за пост в соцсети

Оккупанты дали крымскому татарину 12 суток за пост в соцсети - Фото
Марлен Мустафаев Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Обвинили в пропаганде символики экстремистских организаций

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Подконтрольный Кремлю суд в оккупированном Крыму присудил задержанному сегодня утром крымскотатарскому активисту Марлену Мустафаеву 12 суток административного ареста. Об этом сообщает Крымская солидарность. 

Ранее адвокат задержанного Эдем Семедляев сообщил в Facebook, что в отношении Мустафаева составлен административный протокол по ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ.

СМИ пишут, что Мустафаева наказали за пост в соцсети.

Сегодня, 4 сентября, около 09:00 утра силовики российского оккупационно-репрессивного режима похитили жительницу города Старый Крым Зарему Куламетову, которая была в парке на общественных работах, и увезли в неизвестном направлении. 

 

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Теги: суд, Крым, арест, пост, марлен мустафаев
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