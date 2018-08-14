Оккупанты применили артиллерию в Донбассе: у них двое убитых

Вчера, 13 августа, в зоне боевых действий на востоке страны российская гибридная армия впервые за несколько дней применила артиллерию. Произошло это около села Новотошковское в Луганской области, сообщает в утренней сводке штаб операции объединенных сил.
Обстрел произошел из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Новотошковское на карте региона:
Также из крупных минометов калибра 120 мм оккупанты "работали" по позициям ВСУ у Зализного, Северного и Богдановки, а их малых, калибра 82 мм, - у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.
В результате боевых действий два военнослужащих получили ранения. В то же время, по данным разведки, силы ООС двух оккупантов уничтожили, пятерых ранили.
Всего противник 41 раз открывал огонь в сторону украинских войск, в том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.
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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.
Неспокойно было, помимо уже названных поселков, также в Крымском, Новолуганском, Пивденном, Майорской, Опытном, Новотроицком, Гнутово, Лебединском, Павлополе и Широкино.