Оккупанты применили артиллерию в Донбассе: у них двое убитых

Обстрел Пивденного 13 августа (фото - штаб ООС)

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Калибром 122 мм российско-террористические войска пытались накрывать позиции ВСУ под Новотошковским в Луганской области

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Вчера, 13 августа, в зоне боевых действий на востоке страны российская гибридная армия впервые за несколько дней применила артиллерию. Произошло это около села Новотошковское в Луганской области, сообщает в утренней сводке штаб операции объединенных сил.

Обстрел произошел из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Новотошковское на карте региона:

Также из крупных минометов калибра 120 мм оккупанты "работали" по позициям ВСУ у Зализного, Северного и Богдановки, а их малых, калибра 82 мм, - у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

В результате боевых действий два военнослужащих получили ранения. В то же время, по данным разведки, силы ООС двух оккупантов уничтожили, пятерых ранили.

Всего противник 41 раз открывал огонь в сторону украинских войск, в том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Неспокойно было, помимо уже названных поселков, также в Крымском, Новолуганском, Пивденном, Майорской, Опытном, Новотроицком, Гнутово, Лебединском, Павлополе и Широкино.