Оккупанты в Крыму продлили арест капитану украинского судна

Фото: twitter.com/sharijnet

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Виктор Новицкий содержится в СИЗО

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Суд в оккупированном Россией Крыму 8 июня продлил арест капитану задержанного у берегов полуострова украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому на один месяц. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

"На сегодняшний день известно, что капитан данного судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", - сказал Семедляев.

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.

17 мая сообщалось, что суд оккупированного Россией Крыма арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы.