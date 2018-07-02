Оккупанты в Крыму просят для Балуха еще 4 года колонии

Владимир Балух (фото - Антон Наумлюк/RFERL)

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Украинца обвиняют в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания

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В оккупированном Крыму так называемый прокурор в деле против политзаключенного Владимира Балуха просит подконтрольный Кремлю суд приговорить его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу. Об этом сообщает Громадське.

Если ходатайство будет удовлетворено, то к предыдущему сроку заключения украинского политзаключенного добавят еще 4 года.

Во время сегодняшнего заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда оккупированного Крыма прокурор заявил, что вина Балуха в якобы дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания доказана.

Этот судебный процесс - уже второй. На этот раз Балуха обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него.

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.