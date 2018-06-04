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04.06.2018, 14:31

Оккупированный Донецк просел на несколько сантиметров - МинВОТ

Оккупированный Донецк просел на несколько сантиметров - МинВОТ - Фото
Фото: соцсети

Эксперты отметили, что проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается с начала гибридной войны в Донбассе

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На территории временно оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров. Об этом во время презентации отчета Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей заявил руководитель МинВОТ Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание почвы на 20-25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

 Эксперты считают, что проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, нет отлива воды.

"По нашему мнению это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - сказал Черныш.

Он также отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектах на востоке Украине, которые несут риски для местных жителей.

3 июня 2018 года собщалось, что в Донецке нет бензина уже неделю, с 27 мая 2018 года.

 

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Теги: МинВОТ, шахты, вадим черныш, Донецк, почва
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