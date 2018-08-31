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31.08.2018, 20:53

"Он был обречен": подробности уничтожения Захарченко

"Он был обречен": подробности уничтожения Захарченко - Фото
Александр Захарченко (фото - скриншот видео)

По словам местных жителей, город "закрыли", многие паникуют и не знают, что дальше делать

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Стали известны подробности уничтожения главаря боевиков террористической организации ДНР Александра Захарченко.

Очевидцы в захваченном гибридными войсками РФ городе рассказали сегодня LIGA.net, что был слышен очень сильный взрыв. "Машина взлетела, он (Захарченко, - ред.) был обречен", - сказал источник, добавил, что гражданские лица не пострадали.

По другой информации, бомба взорвалась внутри кафе, где и погиб Захарченко, а не в машине.

Другой собеседник уточнил, что место взрыва возле ресторана оцепили пророссийские наемники. "Никого не пускали, ничего не комментировали. Отменили пресс-конференцию. Ждут указание из Кремля", - добавил он.

В больнице, где находится раненый так называемый глава минфина "ДНР" Александр Тимофеев (кличка – Ташкент), усилена охрана. "Туда подогнали БТР, врачи ничего пока не прогнозируют", - добавил собеседник.

Местные жители подтвердили LIGA.net, что временно оккупированный Донецк закрыли на въезд и выезд. "В городе паника, некоторые не понимают вообще, что дальше будет. Проверяют массово документы", - сказал дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

 

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Теги: боевики, Донецк, захарченко, очевидцы
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