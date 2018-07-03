ООС: В освобожденном Золотом-4 не будет контрабанды и диверсантов

Бойцы ВСУ в Золотом-4 (скриншот из видеозаписи)

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Некоторые волонтеры утверждают, что перемена статуса поселка в Луганской области - формальная, поскольку военные там были задолго до июня 2018 года

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Жители фронтового поселка Золотое-4, который в конце июня формально перестал быть серой зоной и официально деоккупирован, получают гуманитарную и социальную помощь. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Ранее жителям поселка, где более четырех лет не было органов государственной власти, помощь оказывали только волонтеры.

"Военнослужащие мехбригады на направлении Попасная-Первомайское, совершенствуя ранее оборудованные оборонительные позиции, вместе с ротой глубинной разведки развили тактическое положение", - так описали перемену статуса Золотого-4 в штабе.

Как уточнили в штабе ООС, военные создали новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения.

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Также были взяты под контроль дороги, которыми раньше могли перемещаться диверсанты врага и контрабандисты. По данным волонтеров, Золотое-4 не один год было "клондайком" для контрабандистов с обеих сторон от линии разграничения.

"Разминирование уже началось. В частности, бойцы ООС уже разминировали местное кладбище и большинство дорог", - отметил генерал-майор ВСУ Александр Голоднюк.

Золотое на карте района:

Золотое состоит из пяти поселков: бывшие Карбонит, шахта Родина (Золотое-4), Стахановец, Партизанское и ж/д станция Марьевка. До 30 июня 2018 года Золотое-4 формально было серой зоной и перевалочным пунктом контрабанды. Золотое-5 (Марьевка) по-прежнему оккупировано.