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30.05.2018, 07:34

ООС: За сутки уничтожены три боевика в Донбассе

ООС: За сутки уничтожены три боевика в Донбассе - Фото
Фото: LIGA.net

По данным пресс-центра операции объединенных сил, террористы девять раз применяли тяжелое вооружение

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За минувшие сутки четверо украинских военных получили ранения в Донбассе, ликвидированы три боевика. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, еще трое террористов ранены.

Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз применяли тяжелое вооружение.

Боевые действия продолжались в районе Новотошковского на луганском направлении. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное, на донецком направлении - вблизи Авдеевки и Марьинки, на мариупольском- в районе Широкино.

29 мая 2018 года боевики в очередной раз грубо нарушили международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Теги: боевики, сводка оос, бойцы всу
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