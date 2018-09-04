Опасные выбросы в Крыму: завод закрыли, детей вывезут

В аннексированном Крыму работу завода "Титан", на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Об этом сообщает российский ТАСС.
Российские оккупанты объяснили, что приняли такое решение из-за увеличения концентрации вредного вещества - сернистого ангидрида - в воздухе.
Детей из Армянска, где произошел выброс, отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. Режим чрезвычайной ситуации вводить пока не будут.
Сегодня на административной границе с Крымом пограничники зафиксировали химическое загрязнение с территории оккупированного Крыма. Из-за этого персонал эвакуировали с небезопасных мест несения службы.
С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.
Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".