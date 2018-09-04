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04.09.2018, 13:21

Опасные выбросы в Крыму: завод закрыли, детей вывезут

Опасные выбросы в Крыму: завод закрыли, детей вывезут - Фото
Фото: Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

Завод "Титан", на котором произошел выброс опасных веществ, решили временно закрыть, а детей отправляют в санатории

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В аннексированном Крыму работу завода "Титан", на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Об этом сообщает российский ТАСС

Российские оккупанты объяснили, что приняли такое решение из-за увеличения концентрации вредного вещества - сернистого ангидрида - в воздухе. 

Детей из Армянска, где произошел выброс, отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. Режим чрезвычайной ситуации вводить пока не будут. 

Сегодня на административной границе с Крымом пограничники зафиксировали химическое загрязнение с территории оккупированного Крыма. Из-за этого персонал эвакуировали с небезопасных мест несения службы. 

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает". 

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Теги: Крым, дети, титан, армянск, выбросы
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