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13.06.2018, 13:11

От пули снайпера погиб боец ВСУ, оккупанты потеряли пятерых

От пули снайпера погиб боец ВСУ, оккупанты потеряли пятерых - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Вчера на Светлодарской дуге фронта около Горловки погиб 26-летний военнослужащий из 24-й "железной" бригады Вооруженных Сил Украины

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За прошедшие сутки, 12 июня, гибридная российская армия 32 раза обстреляла позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил, за что поплатилась пятью уничтоженными и четырьмя ранеными боевиками. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Александр Мотузянык.

Боевики применили запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм по позициям ВСУ у населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое.

Карта боев по состоянию на полночь 13 июня 2018 года (нажмите, чтобы увеличить):

Двое защитников Украины получили боевые травмы; сейчас они в госпитале с "удовлетворительным" состоянием здоровья.

Смотрите видео: В Донбассе ракетами взорвали боеприпасы и блиндаж боевиков

Вчера украинская армия потеряла бойца: пуля снайпера российско-оккупационных войск оборвала жизнь военнослужащего в Донецкой области.

Как уточнили в 24-й бригаде ВСУ им. короля Даниила, погибший - Николай Вильчинский из Гороховского района Волынской области. Он выполнял боевое задание около поселка Новгородское в окрестностях временно оккупированной Горловки. В начале войны был мобилизован, затем перешел на контракт.

Погибшему было 26 лет. Дома у него остались родители, жена и двое маленьких детей.

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Теги: война в донбассе, Волынская область, потери, сводка оос, 24 бригада
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