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04.09.2018, 12:49

Отметили день рождения: во Львовской области массовое отравление

Отметили день рождения: во Львовской области массовое отравление - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Работу кафе на время проверки приостановили

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Во Львовсой области массово отравились 15 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"На вечер понедельника госпитализировали уже 15 человек, они 1 сентября праздновали день рождения в кафе София села Суходолы Бродовского района", - отмечается в сообщении.

Среди госпитализированных - четверо детей в возрасте от трех до 17 лет.

Специалисты проводят обследование в очаге инфекции. Работа кафе на время проверки приостановлена ​​на трое суток.

2 июля 2018 года в детском лагере Славутич в селе Цибли Киевской области у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. Восьмилетнюю девочку госпитализировали в состоянии комы, остальные дети были помещены в изолятор. По факту отравления прокуратура открыла уголовное производство.

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Теги: отравление, дети, день рождение
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