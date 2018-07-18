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18.07.2018, 16:56

Отравление детей в Донбассе: лагерь временно закрыли

Отравление детей в Донбассе: лагерь временно закрыли - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Количество больных детей возросло до 76 человек

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В результате отравления из загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Ястребок", филиала "Орленок" Лиманского района Донецкой области с признаками острой кишечной инфекции в больницы были госпитализированы 91 человек, из них 76 детей и 15 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Медики предварительно поставили им диагноз "острый гастроэнтероколит".

В ходе проведения обследования пищеблока был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.

По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания зафиксировали 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрировать 16 и 17 июля среди детей.

По инициативе Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря с 18 июля 2018 года.

18 июля 2018 года сообщалось, что из детского лагеря госпитализировали с острой кишечной инфекцией уже 84 человека, из которых 68 детей. Правоохранители начали расследование

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Теги: отравление, дети, лагерь
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